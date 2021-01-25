Konya Ticaret Borsası
25.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:58
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,208-2,342 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,208-2,342 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,208
|2,342
|Ekmeklik diğer buğday
|2,194
|2,321
|Düşük vasıflı buğday
|2,200
|2,246
|Makarnalık buğday
|2,324
|2,324
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,743
|1,773
|Mısır
|1,751
|1,899
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,550
|8,045
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin
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