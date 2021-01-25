Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

25.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:58
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,208-2,342 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,208-2,342 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,208 2,342
Ekmeklik diğer buğday 2,194 2,321
Düşük vasıflı buğday 2,200 2,246
Makarnalık buğday 2,324 2,324
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,743 1,773
Mısır 1,751 1,899
BAKLİYATLAR

Fasulye 7,550 8,045

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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