Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

20.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:28
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,195-2,229 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,195-2,229 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,195 2,229
Ekmeklik diğer buğday 2,152 2,216
Düşük vasıflı buğday 2,186 2,186
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,710 1,735
Mısır 1,789 1,859
BAKLİYATLAR

Fasulye 7,501 8,276

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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