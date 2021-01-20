Konya Ticaret Borsası
20.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:28
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,195-2,229 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,195-2,229 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,195
|2,229
|Ekmeklik diğer buğday
|2,152
|2,216
|Düşük vasıflı buğday
|2,186
|2,186
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,710
|1,735
|Mısır
|1,789
|1,859
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,501
|8,276
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin
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