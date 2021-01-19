Konya Ticaret Borsası
19.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:53
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,127 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,127 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik diğer kırmızı buğday
|2,127
|2,127
|Düşük vasıflı beyaz ekmeklik buğday
|2,195
|2,195
|Düşük vasıflı kırmızı ekmeklik buğday
|2,128
|2,204
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,704
|1,731
|Mısır
|1,861
|1,868
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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