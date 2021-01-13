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Konya Ticaret Borsası

13.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:38
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,161 ila 2,167 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,161 ila 2,167 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Anadolu kırmızı sert buğday 2,161 2,167
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,157 2,157
Düşük vasıflı durum buğdayı 2,177 2,258
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,647 1,683
Yulaf 2,001 2,001
Mısır 1,825 1,832
BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ

Fasulye 8,112 8,112

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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