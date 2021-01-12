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Konya Ticaret Borsası

12.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:04
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,163 ila 2,167 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,163 ila 2,167 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Durum buğdayı 2,251 2,251
Anadolu kırmızı sert buğday 2,163 2,167
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,165 2,165
Düşük vasıflı durum buğdayı 2,223 2,223
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,646 1,678
Yulaf 2,000 2,000
Mısır 1,826 1,834
BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ

Nohut 3,900 3,900
Fasulye 4,935 8,208

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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