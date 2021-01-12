Konya Ticaret Borsası
12.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:04
Konya Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,163 ila 2,167 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,163 ila 2,167 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı
|2,251
|2,251
|Anadolu kırmızı sert buğday
|2,163
|2,167
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,165
|2,165
|Düşük vasıflı durum buğdayı
|2,223
|2,223
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,646
|1,678
|Yulaf
|2,000
|2,000
|Mısır
|1,826
|1,834
|BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ
|Nohut
|3,900
|3,900
|Fasulye
|4,935
|8,208
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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