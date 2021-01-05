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Konya Ticaret Borsası

05.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:00
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,164 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,164 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Anadolu kırmızı sert buğday 2,164 2,164
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,145 2,145
Düşük vasıflı durum buğdayı 2,152 2,152
ARPALAR

Arpalar 1,646 1,668
DİĞER HUBUBATLAR

Yulaf 2,311 2,311
Mısır 1,732 1,741
BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ

Fasulye 8,281 8,333

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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