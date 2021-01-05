Konya Ticaret Borsası
05.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:00
Konya Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,164 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,164 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Anadolu kırmızı sert buğday
|2,164
|2,164
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,145
|2,145
|Düşük vasıflı durum buğdayı
|2,152
|2,152
|ARPALAR
|Arpalar
|1,646
|1,668
|DİĞER HUBUBATLAR
|Yulaf
|2,311
|2,311
|Mısır
|1,732
|1,741
|BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ
|Fasulye
|8,281
|8,333
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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