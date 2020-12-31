Konya Ticaret Borsası
31.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:20
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,121 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,121 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,121
|2,121
|ARPALAR
|Arpalar
|1,681
|1,692
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,571
|1,739
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan
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