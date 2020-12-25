Konya Ticaret Borsası
25.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:05
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,150- 2,161 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,150- 2,161 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,253
|2,253
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,150
|2,161
|Ekmeklik diğer buğday
|2,099
|2,099
|Düşük vasıflı buğday
|2,095
|2,204
|ARPALAR
|Arpalar
|1,621
|1,660
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,566
|1,672
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,332
|8,501
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan
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