Konya Ticaret Borsası
24.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:04
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,109-2,171 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,109-2,171 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,251
|2,251
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,109
|2,171
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,080
|2,080
|Ekmeklik diğer buğday
|2,136
|2,201
|Düşük vasıflı buğday
|2,050
|2,086
|ARPALAR
|Arpalar
|1,604
|1,620
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,427
|1,666
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,350
|8,520
Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler
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