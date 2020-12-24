Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

24.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:04
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,109-2,171 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,109-2,171 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday 2,251

 2,251

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,109

 2,171

Ekmeklik beyaz sert buğday 2,080

 2,080

Ekmeklik diğer buğday 2,136

 2,201

Düşük vasıflı buğday 2,050

 2,086

ARPALAR

Arpalar 1,604

 1,620

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,427

 1,666

BAKLİYATLAR

Fasulye 5,350

 8,520

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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