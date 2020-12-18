Konya Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya Ticaret Borsası

18.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:58
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,128-2,214 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,128-2,214 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday 2,323 2,344
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,128 2,214
Ekmeklik diğer buğday 2,091 2,282
Düşük vasıflı buğday 2,086 2,187
ARPALAR

Arpalar 1,631 1,654
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,596 1,721
BAKLİYATLAR

Fasulye 6,513 8,626

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Fahrettin Koca Mustafa Varank Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Pierre Webo Ali Şansalan Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Karar Kredi Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya Ticaret Borsası | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:07:46. #1.14#
title