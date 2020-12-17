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Konya Ticaret Borsası

17.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:01
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,168 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,168 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Durum buğdayı 2,400 2,400
Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday 2,168 2,168
Ekmeklik diğer buğday 2,160 2,160
Düşük vasıflı durum buğdayı 2,225 2,352
ARPALAR

Arpalar 1,631 1,656
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,696 1,710
BAKLİYATLAR

Nohut 4,001 4,001
Fasulye 8,108 8,626

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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