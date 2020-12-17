Konya Ticaret Borsası
17.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:01
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,168 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,168 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı
|2,400
|2,400
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,168
|2,168
|Ekmeklik diğer buğday
|2,160
|2,160
|Düşük vasıflı durum buğdayı
|2,225
|2,352
|ARPALAR
|Arpalar
|1,631
|1,656
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,696
|1,710
|BAKLİYATLAR
|Nohut
|4,001
|4,001
|Fasulye
|8,108
|8,626
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
Haber Yorumları
500