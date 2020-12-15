Konya Ticaret Borsası
15.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:16
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,115 - 2,242 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,115 - 2,242 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,115
|2,242
|Ekmeklik diğer buğday
|2,201
|2,201
|Düşük vasıflı buğday
|2,077
|2,077
|ARPALAR
|Arpalar
|1,663
|1,665
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,613
|1,728
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,124
|8,124
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan
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