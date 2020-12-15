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Konya Ticaret Borsası

15.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:16
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,115 - 2,242 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,115 - 2,242 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,115 2,242
Ekmeklik diğer buğday 2,201 2,201
Düşük vasıflı buğday 2,077 2,077
ARPALAR

Arpalar 1,663 1,665
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,613 1,728
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,124 8,124

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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