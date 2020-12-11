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Konya Ticaret Borsası

11.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:22
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,079-2,226 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,079-2,226 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday 2,301 2,301
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,079 2,226
Ekmeklik diğer buğday 2,091 2,300
Düşük vasıflı buğday 1,651 1,700
ARPALAR

Arpalar 1,647 1,665
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,401 1,724
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,526 8,526

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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