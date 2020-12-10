Konya Ticaret Borsası
10.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:30
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,125-2,238 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,125-2,238 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,407
|2,420
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,125
|2,238
|Ekmeklik diğer buğday
|2,101
|2,176
|Düşük vasıflı buğday
|2,262
|2,294
|ARPALAR
|Arpalar
|1,635
|1,661
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,552
|1,661
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,300
|8,750
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan
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