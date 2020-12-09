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Konya Ticaret Borsası

09.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:20
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,112-2,261 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,112-2,261 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday 2,430 2,430
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,112 2,261
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,128 2,128

Ekmeklik diğer buğday 2,101 2,176
Düşük vasıflı buğday 2,294 2,294
ARPALAR

Arpalar 1,641 1,670
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,473 1,712
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,268 8,404

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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