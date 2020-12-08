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Konya Ticaret Borsası

08.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:21
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,230 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,230 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,230 2,230
Ekmeklik diğer buğday 2,168 2,168

ARPALAR

Arpalar 1,634 1,658
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,693 1,716
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,183 8,672

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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