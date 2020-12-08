Konya Ticaret Borsası
08.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:21
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,230 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,230 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,230
|2,230
|Ekmeklik diğer buğday
|2,168
|2,168
|ARPALAR
|Arpalar
|1,634
|1,658
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,693
|1,716
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,183
|8,672
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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