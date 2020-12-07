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Konya Ticaret Borsası

07.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:28
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,265 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,265 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,169 2,265
Ekmeklik diğer buğday 2,168 2,317

Makarnalık buğdaylar 2,428 2,434
Düşük vasıflı buğday 2,149 2,157
ARPALAR

Arpalar 1,679 1,697
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,512 1,738
BAKLİYATLAR

Fasulye 6,501 8,417

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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