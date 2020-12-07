Konya Ticaret Borsası
07.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:28
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,265 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,265 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,169
|2,265
|Ekmeklik diğer buğday
|2,168
|2,317
|Makarnalık buğdaylar
|2,428
|2,434
|Düşük vasıflı buğday
|2,149
|2,157
|ARPALAR
|Arpalar
|1,679
|1,697
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,512
|1,738
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,501
|8,417
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin
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