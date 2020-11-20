Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

20.11.2020 15:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:21
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,100-2,296 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,100-2,296 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,100 2,296
Ekmeklik beyaz sert buğday 2,295 2,295

Makarnalık buğdaylar 2,225 2,225
Ekmeklik diğer buğday 2,101 2,325

Düşük vasıflı buğday 2,021 2,202
ARPALAR

Arpalar 1,640 1,673
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,300 1,761
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,753 8,753

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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