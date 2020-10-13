Konya Ticaret Borsası
13.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:38
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,158-2,295 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,158-2,295 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,158
|2,295
|Makarnalık buğday
|Ekmeklik diğer buğday
|1,958
|2,150
|Düşük vasıflı buğday
|2.000
|2,225
|ARPALAR
|Arpalar
|1,505
|1,536
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,516
|1,662
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,390
|8,133
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği
|3,507
|3,507
Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler
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