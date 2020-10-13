Konya Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya Ticaret Borsası

13.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:38
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,158-2,295 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,158-2,295 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,158 2,295
Makarnalık buğday
Ekmeklik diğer buğday 1,958 2,150
Düşük vasıflı buğday 2.000 2,225
ARPALAR
Arpalar 1,505 1,536
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,516 1,662
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,390 8,133
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği 3,507 3,507

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Yasmin Erbil Türkan Şoray Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Erol Bulut Sergen Yalçın Malcolm Thomas Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Ateş Türk Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya Ticaret Borsası - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 16:40:33. #1.14#
title