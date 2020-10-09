Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

09.10.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:12
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,065-2,243 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,065-2,243 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,065 2,243
Makarnalık buğday 2,150 2,197
Ekmeklik diğer buğday 1,959 2,103
Düşük vasıflı buğday 1,980 2,111
ARPALAR
Arpalar 1,512 1,527
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,341 1,622
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,590 8,213

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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