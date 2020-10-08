Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

08.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.10.2020 17:12
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,017-2,136 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,017-2,136 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,017 2,136
Makarnalık buğday 2,183 2,201
Ekmeklik diğer buğday 1,988 1,988
Düşük vasıflı buğday 2,010 2,061
ARPALAR
Arpalar 1,491 1,517
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,403 1,601
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,520 8,176

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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