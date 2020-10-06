Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

06.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:38
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,001-2,102 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,001-2,102 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,001 2,102
Ekmeklik diğer buğday 1,953 1,964
Düşük vasıflı buğday 1,901 2,044
ARPALAR
Arpalar 1,469 1,480
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,356 1,575
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,658 8,211

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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