Konya Ticaret Borsası
06.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:38
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,001-2,102 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,001-2,102 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,001
|2,102
|Ekmeklik diğer buğday
|1,953
|1,964
|Düşük vasıflı buğday
|1,901
|2,044
|ARPALAR
|Arpalar
|1,469
|1,480
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,356
|1,575
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,658
|8,211
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan
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