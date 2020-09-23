Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

23.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:12
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,826-1,982 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,826-1,982 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,017 2,056
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,826 1,982
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,909 1,909
Ekmeklik diğer buğday 1,870 2,012
Düşük vasıflı buğday 1,822 1,968
ARPALAR
Arpalar 1,407 1,438
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,302 1,480
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,800 8,008

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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