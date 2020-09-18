Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,875-1,961 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası
18.09.2020 17:33 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:36

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,875-1,961 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,045 2,066
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,875 1,961
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,891 1,891
Ekmeklik diğer buğday 1,830 1,933
Düşük vasıflı buğday 1,851 1,960
ARPALAR
Arpalar 1,387 1,397
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,471 1,484
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,504 8,115

Kaynak: AA

AA Editörü - Abdullah Doğan
Abdullah Doğan
AA Editörü
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