Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,823-1,951 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası
15.09.2020 16:51 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:54

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,823-1,951 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,036 2,054
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,823 1,951
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,830 1,830
Ekmeklik diğer buğday 1,812 1,904
Düşük vasıflı buğday 1,772 1,914
ARPALAR
Arpalar 1,377 1,409
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,456 1,456
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,102 8,321

Kaynak: AA

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