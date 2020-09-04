Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,937-1,954 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası
04.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:27

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,937-1,954 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,012 2,042
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,937 1,954
Düşük vasıflı buğday 1,650 1,946
Ekmeklik diğer buğday 1,814 1,850
ARPALAR
Arpalar 1,389 1,395
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,504 7,472

Kaynak: AA

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