Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,686-1,818 liradan satıldı.
07.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:18
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,686-1,818 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,887
|1,918
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,686
|1,818
|Ekmeklik beyaz buğday
|1,681
|1,813
|Düşük vasıflı buğday
|1,636
|1,761
|Ekmeklik diğer buğday
|1,651
|1,777
|ARPALAR
|Arpalar
|1,326
|1,371
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,402
|1,427
Kaynak: AA