Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,763 liradan satıldı.
18.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:36
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,763 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,790
|1,790
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,763
|1,763
|Düşük vasıflı buğday
|1,622
|1,622
|ARPALAR
|Arpalar
|1,259
|1,341
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,366
|1,391
Kaynak: AA