Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,634 liradan satıldı.
11.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:01
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,634 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik diğer buğday
|1,634
|1,634
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,706
|1,706
|ARPALAR
|Arpalar
|1,338
|1,338
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,369
|1,383
Kaynak: AA