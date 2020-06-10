Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,624 liradan satıldı.
10.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:34
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,624 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik diğer buğday
|1,624
|1,624
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,643
|1,643
|ARPALAR
|Arpalar
|1,320
|1,321
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,330
|1,381
Kaynak: AA