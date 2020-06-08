Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,720 liradan satıldı.
08.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:19
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,660-1,720 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,660
|1,720
|Ekmeklik diğer buğday
|1,682
|1,682
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,626
|1,626
|ARPALAR
|Arpalar
|1,310
|1,368
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,376
|1,386
Kaynak: AA