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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,680 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası
29.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:01

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,680 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,768 1,768
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,680 1,680
Ekmeklik diğer buğday 1,616 1,616
Düşük vasıflı buğdaylar 1,597 1,651
ARPALAR
Arpalar 1,297 1,313
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,161 1,365

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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