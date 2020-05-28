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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,646 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası
28.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:47

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,646 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,739 1,739
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,646 1,646
Ekmeklik diğer buğday 1,589 1,668
Düşük vasıflı buğdaylar 1,587 1,686
ARPALAR
Arpalar 1,286 1,317
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,010 1,371

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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