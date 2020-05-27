Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,651 liradan satıldı.
27.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:53
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,651 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,651
|1,651
|Ekmeklik diğer buğday
|1,656
|1,656
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,501
|1,682
|ARPALAR
|Arpalar
|1,286
|1,289
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,011
|1,372
Kaynak: AA