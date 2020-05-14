Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,671-1,685 liradan satıldı.
14.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:10
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,671-1,685 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,901
|1,901
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,671
|1,685
|Ekmeklik diğer buğday
|1,660
|1,660
|Düşük vasıflı buğday
|1,692
|1,692
|ARPALAR
|Arpalar
|1,285
|1,306
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,370
|1,393
Kaynak: AA