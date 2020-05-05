Konya Ticaret Borsası
05.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:10
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,690-1,749 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,690-1,749 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,931
|1,932
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,690
|1,749
|Ekmeklik diğer buğday
|1,666
|1,720
|ARPALAR
|Arpalar
|1,287
|1,323
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,372
|1,406
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8.978
|8.978
Kaynak: AA