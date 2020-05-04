Konya Ticaret Borsası
04.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:36
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,702-1,751 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,702-1,751 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,702
|1,751
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,710
|1,710
|Ekmeklik diğer buğday
|1,701
|1,701
|Düşük vasıflı buğday
|1,681
|1,729
|ARPALAR
|Arpalar
|1,312
|1,327
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,382
|1,402
Kaynak: AA