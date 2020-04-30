Konya Ticaret Borsası
30.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:06
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,688-1,763 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,688-1,763 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,761
|1,761
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,688
|1,763
|Ekmeklik diğer buğday
|1,690
|1,690
|Düşük vasıflı buğday
|1,686
|1,741
|ARPALAR
|Arpalar
|1,311
|1,328
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,377
|1,394
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|9,644
|9,644
Kaynak: AA