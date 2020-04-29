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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,679-1,753 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası
29.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:14

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,679-1,753 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğdaylar 1,951 1,951
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,679 1,753
Ekmeklik diğer buğday 1,679 1,780
Düşük vasıflı buğday 1,699 1,738
ARPALAR
Arpalar 1,328 1,337
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,375 1,396
Bakliyatlar
Fasulye 10,075 10,075

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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