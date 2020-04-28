Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,675-1,761 liradan satıldı.
28.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:08
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,675-1,761 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|1,927
|1,962
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,675
|1,761
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,711
|1,711
|Ekmeklik diğer buğday
|1,731
|1,741
|Düşük vasıflı buğday
|1,689
|1,743
|ARPALAR
|Arpalar
|1,328
|1,346
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,381
|1,406
Kaynak: AA