Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,711-1,737 liradan satıldı.
22.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:59
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,711-1,737 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,866
|1,866
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,711
|1,737
|Ekmeklik diğer buğday
|1,681
|1,792
|Düşük vasıflı buğday
|1,657
|1,787
|ARPALAR
|Arpalar
|1,332
|1,370
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,370
|1,387
Kaynak: AA