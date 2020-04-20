Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,701-1,785 liradan satıldı.
20.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:42
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,701-1,785 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,901
|1,912
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,701
|1,785
|Ekmeklik diğer buğday
|1,668
|1,732
|Düşük vasıflı buğday
|1,674
|1,781
|ARPALAR
|Arpalar
|1,313
|1,369
|DİĞER HUBUBATLAR
|Yulaf
|2,261
|2,261
|Mısır
|1,344
|1,370
Kaynak: AA