Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,736-1,787 liradan satıldı.
15.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:20
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,736-1,787 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,890
|1,921
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,736
|1,787
|Ekmeklik diğer buğday
|1,646
|1,739
|Düşük vasıflı buğday
|1,745
|1,773
|ARPALAR
|Arpalar
|1,303
|1,342
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,311
|1,352
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,255
|10,450
Kaynak: AA