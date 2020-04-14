Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,708-1,775 liradan satıldı.
14.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:06
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,708-1,775 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,932
|1,932
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,708
|1,775
|Ekmeklik diğer buğday
|1,702
|1,702
|Düşük vasıflı buğday
|1,690
|1,744
|ARPALAR
|Arpalar
|1,328
|1,332
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,329
|1,355
Kaynak: AA