Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,696-1,775 liradan satıldı.
13.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:16
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,696-1,775 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,898
|1,898
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,696
|1,775
|Ekmeklik diğer buğday
|1,729
|1,860
|Düşük vasıflı buğday
|1,699
|1,742
|ARPALAR
|Arpalar
|1,344
|1,357
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,331
|1,366
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,486
|7,486
Kaynak: AA