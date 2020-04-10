Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,769 liradan satıldı.
10.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:48
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,769 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,769
|1,769
|Ekmeklik diğer buğday
|1,702
|1,702
|Düşük vasıflı buğday
|1,660
|1,760
|ARPALAR
|Arpalar
|1,332
|1,348
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,331
|1,363
|Yulaf
|2,005
|2,005
Kaynak: AA