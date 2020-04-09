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Konya, Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,742 liradan satıldı.

09.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:12
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,742 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,742 1,742
Ekmeklik diğer buğday 1,825 1,825
Düşük vasıflı buğday 1,724 1,724
ARPALAR
Arpalar 1,323 1,338
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,331 1,359

Kaynak: AA

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