Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,742 liradan satıldı.
09.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:12
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,742 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,742
|1,742
|Ekmeklik diğer buğday
|1,825
|1,825
|Düşük vasıflı buğday
|1,724
|1,724
|ARPALAR
|Arpalar
|1,323
|1,338
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,331
|1,359
Kaynak: AA