Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,710-1,772 liradan satıldı.
08.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:04
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,710-1,772 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,710
|1,772
|Ekmeklik diğer buğday
|1,680
|1,707
|Düşük vasıflı buğday
|1,659
|1,764
|ARPALAR
|Arpalar
|1,304
|1,368
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,330
|1,346
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|11,011
|11,011
Kaynak: AA