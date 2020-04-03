Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,757 liradan satıldı.
03.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:02
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,757 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,757
|1,757
|Düşük vasıflı buğday
|1,675
|1,686
|ARPALAR
|Arpalar
|1,306
|1,340
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,330
|1,366
Kaynak: AA