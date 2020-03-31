Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,677 liradan satıldı.
31.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:00
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,677 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,677
|1,677
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,673
|1,673
|Ekmeklik diğer buğday
|1,663
|1,690
|Düşük vasıflı buğday
|1,649
|1,730
|ARPALAR
|Arpalar
|1,301
|1,336
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,292
|1,332
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,564
|8,564
Kaynak: AA